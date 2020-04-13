В США прогнозируют падение добычи сланцевой нефти в мае

ТАСС, 13 апреля. Падение добычи сланцевой нефти в США в мае 2020 года по отношению к апрелю составит 183 тыс. баррелей, до 8,526 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

При этом фактическая добыча сланцевой нефти в апреле оказалась на 4% ниже значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе - лишь 8,709 млн б/с.

Снижение объемов извлечения ожидается лишь во всех семи нефтеносных районах, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Наибольшее падение прогнозируется на проектах в американском Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно снизиться в мае на 76 тыс. баррелей - до 4,506 млн б/ с.

Снижение добычи по сравнению с фактическими апрельскими данными ожидается также в Баккеновской формации - на 28 тыс. баррелей в сутки, до 1,361 млн б/с, в формации Анадарко - на 21 тыс. баррелей в сутки, до 462 тыс. б/с и в формации Игл-Форд - на 35 тыс. баррелей в сутки, до 1,301 млн б/с.

Также добыча сланцевой нефти в мае будет снижаться в Найобрарской формации - на 20 тыс. баррелей, до 714 тыс. баррелей в сутки. В формациях Хейнсвилл и Аппалачи, как ожидает Минэнерго, показатели изменятся незначительно - снижение на 1 тыс. б/с, до 36 тыс. б/с и 2 тыс. б/с, до 146 тыс. б/с соответственно.

Ранее EIA уменьшило прогноз по добыче нефти США на 2020 год на 9,5%, до 11,76 млн б/с. Добыча в 2021 году снизится еще на 700 тыс. б/с, до 11,03 млн б/с, ожидает ведомство.