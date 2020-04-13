Макрон заявил о необходимости экономической и финансовой независимости Франции

ПАРИЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым начать обеспечивать экономическую и финансовую независимость страны, учтя уроки борьбы против COVID-19. Об этом он заявил в понедельник в обращении к нации.

"Уже в ближайшие недели нам следует начать подготовку к созданию той Франции, которой страна станет после эпидемии. Нам следует восстановить нашу экономику, сделав ее более сильной, чтобы обеспечить должный уровень производства, обеспечить нашу финансовую независимость. Нам также следует добиться сельскохозяйственной и медицинской, промышленной и технологической независимости Франции, а также большей стратегической автономии для Европы. Это потребует разработки масштабных планов в сферах, в частности, здравоохранения и научных исследований", - сказал президент.

Правительство представит через две недели план развития страны на период после 11 мая, сообщил Макрон. В то же время он отметил важность повышать уровень сотрудничества в рамках ЕС. "Мы никогда не победим в одиночку. <...> Чтобы избежать раскола нашего мира, нам уже сегодня следует создавать новые узы солидарности и сотрудничества", - сказал французский лидер.

Создание вакцины

В своем обращении к стране Макрон указал на особую важность разработки Францией вакцин от коронавируса. "Эксперты установили, что на настоящее время лишь незначительная часть населения инфицирована коронавирусом. Это означает, что нам еще далеко до того, что медики называют коллективным иммунитетом, то есть когда вирус прекращает распространяться в обществе, потому что многие этой болезнью уже переболели", - сказал президент.

"Вот почему главным путем выхода из эпидемии является путь применения вакцины. Над этим работают талантливейшие эксперты со всего мира. Франция, признанный специалист в этой области, располагает необходимыми ресурсами", - заверил он. В то же время политик признал, что, "судя по всему, потребуется много месяцев для разработки вакцины".

"Наша страна в дальнейшем еще больше средств будет вкладывать в научные разработки. В ближайшие дни я выступлю с новыми инициативами, направленными на активизацию таких работ", - пообещал президент.

Он заверил, что к 11 мая, то есть к завершению нового срока продленного карантина, французские врачи "будут способны проверять на вирус всех, у кого будут наблюдаться признаки заболевания". Он также пообещал, что страна будет располагать достаточным количеством защитных масок для всего населения.

При этом президент не исключил, что будет введено обязательное ношение масок для представителей тех профессий, которые подвергаются наибольшей опасности заразиться коронавирусом, в частности работников транспорта.

Преодоление дефицита

Президент заверил, что дефицит медицинского оборудования в стране будет полностью преодолен. "Правительство, местные власти, промышленники, общественные ассоциации, все мобилизовали усилия для того, чтобы приобрести необходимое медицинское оборудование и принадлежности. Но я хорошо понимаю, что, находясь таким образом на передовой борьбы против эпидемии, приходится мириться с тем, что существующая на мировом уровне нехватка мешает осуществлению поставок в страну", - сказал он.

"Теперь все необходимые заказы сделаны. Главное, что французские предприятия и их трудящиеся самым решительным образом мобилизовали свои силы, а производство было организовано так, как это происходит обычно в военные годы. Мы вновь активизировали поточные линии производства, мы реквизировали необходимые производственные мощности и уже через несколько недель мы в пять раз увеличим производство защитных масок для наших врачей и медицинского персонала. Также во Франции на 10 тыс. возрастет производство аппаратов искусственной вентиляции легких - столь ценного оборудования для реанимационных палат", - сказал Макрон.

"Благодаря этим усилиям мы сможем противостоять эпидемии и будем поставлять больше оборудования и принадлежностей", - заверил он.

Президент сообщил также, что стране уже удалось в два раза увеличить число коек в реанимационных палатах. "За несколько дней было сделано столько, сколько раньше казалось невозможным сделать за многие годы", - подчеркнул президент.

В то же время политик воздержался назвать сроки нормализации ситуации в стране. "Когда мы сможем вернуться к прежней жизни? Честно признаюсь, окончательного ответа на это у нас нет", - признал Макрон.

Списание долгов Африке

Макрон считает необходимым простить долги африканским странам, поддержав их таким образом на пути борьбы с распространением коронавируса.

"Мы должны помогать нашим африканским соседям бороться с коронавирусом более эффективно, помочь им также в экономическом плане, массово аннулировав их долги", - сказал французский лидер в понедельник в телевизионном обращении к нации.

Макрон подчеркнул, что "эту борьбу не выиграть в одиночку", и напомнил, что множество людей умерли не только в Париже и Нью-Йорке, но и в Алжире и Дакаре. "Если наш мир, возможно, расколется на части, на нас будет лежать ответственность с сегодняшнего дня выстраивать солидарность и новое сотрудничество", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.