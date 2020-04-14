МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВФ.

Согласно изложенной ею информации, речь идет об Афганистане, Бенине, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбии, Гвинее, Гвинее-Бисау, Йемене, Коморских Островах, Демократической Республике Конго, Либерии, Мадагаскаре, Малави, Мали, Мозамбике, Непале, Нигере, Руанде, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновых Островах, Сьерра-Леоне, Таджикистане, Того, Центрально-Африканской Республике и Чаде.

Как отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, все они немедленно освобождаются от обслуживания своих долгов перед организацией. Для погашения этих задолженностей будут использованы средства специального трастового фонда МВФ. За счет этих средств долговые обязательства перечисленных стран и территорий перед МВФ будут обслуживаться в течение следующих шести месяцев. Предполагается, что это позволит упомянутым странам и территориям использовать собственные средства для борьбы с пандемией.