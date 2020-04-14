"Известия": 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на ежеквартальное исследование "Настроения работодателей" платформы поиска работы HeadHunter.

По данным издания, 27% представителей компаний ответили, что зарплаты уменьшатся в ближайшие шесть месяцев. 9% опрошенных выразили уверенность в том, что они "точно уменьшатся", 18% респондентов полагают, что зарплаты "скорее уменьшатся". В то время как 30% фирм говорят о сохранении зарплат на прежнем уровне, еще 5% намерены увеличить размеры жалования, однако уверены в этом только 1%. Другие компании затруднились ответить.

Кроме того, 12% респондентов заявили об уверенности в уменьшении количества работников в компании в ближайшие шесть месяцев, 25% считают, что это скорее произойдет, чем нет, 22% опрошенных сообщили, что численность штата пока не будет меняться, еще 21% думают о наборе дополнительных кадров.

В октябре 2019 года лишь 4% компаний предполагали снижать зарплаты, 9% - сокращать количество сотрудников.

"Под самой большой угрозой сегодня сектора экономики, связанные со сферой услуг, общественного питания, спортивной индустрией, выставочной деятельностью, туризмом. Неважно обстоят дела в гостиничном секторе, в сфере культуры, развлечений", - отметил "Известиям" глава Торгово-промышленной палаты РФ (ТТП) Сергей Катырин. Он не исключил, что ситуация с безработицей стабилизируется к маю 2020 года, когда бизнес сможет возместить финансовые потери.

Опрос был проведен с 2 по 9 апреля 2020 года среди более чем 350 представителей российских компаний.