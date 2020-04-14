"Газпром нефть" может в мае снизить переработку нефти на НПЗ на 10-15%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" ожидает, что в мае компания может снизить объем переработки нефти на НПЗ на 10-15% из-за падения спроса на топливо. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков и добавил, что текущее снижение потребление топлива на АЗС в стране не считает драматичным.

"Действительно, произошло некоторое снижение объемов продаж через АЗС, но не могу сказать, что драматичное. Исходя из рыночной ситуации, мы, безусловно, должны реагировать. В апреле мы не ожидаем снижения загрузки наших НПЗ, в мае снижение может составить 10-15%. Но мы надеемся, что спрос на моторные топлива, за исключением авиакеросина, на внутреннем рынке может восстановиться уже летом. Что касается керосина, восстановление будет зависеть от того, как быстро произойдет возобновление активного международного авиасообщения", - сообщил он.

Что касается обсуждаемого властями запрета на импорт в Россию дешевого бензина, Дюков заметил, что не считает такие поставки угрозой, но в данной ситуации это было бы правильным решением.

"Угрозой импорт не считаю, но в нынешней экстраординарной ситуации в России действительно нужны меры по защите внутреннего рынка. Из-за наличия демпфера он стал привлекательным для поставки топлива из соседних стран. Но сейчас в этом импорте нет необходимости, поскольку РФ производит все необходимые нефтепродукты и в нужном объеме", - добавил он.

Приостановка шельфовых проектов

"Газпром нефть" может приостановить в этом году из-за тяжелой ситуации на мировом рынке нефти развитие новых шельфовых проектов, в том числе "Нептуна" и "Тритона", расположенных в Охотском море.

"Безусловно, в текущих условиях развитие проектов на шельфе может быть временно приостановлено. Необходимо правильно расставлять приоритеты: если и проводить геологоразведочные работы, то в первую очередь на суше. Там ниже и геологические, и технологические риски, ниже стоимость бурения. Но окончательные решения будут приниматься после оценки ситуации", - заметил Дюков.

При этом компания не отменила свои планы по бурению новых скважин на действующем месторождении Приразломное, которое находится на шельфе Печорского моря в Арктике.

"Наш действующий шельфовый актив Приразломное продолжим разбуривать. В этом году планируем три новые скважины. Если говорить о поисковых проектах, то за последние годы мы выполнили большой объем работ, достаточно активно проводили геологоразведку на шельфовых лицензионных участках. Сейчас продолжается работа по интерпретации собранных данных", - подчеркнул он.

Системы защиты от эпидемий

Глава "Газпром нефти" считает, что в будущем могут возникнуть куда более опасные инфекции, чем COVID-19, поэтому система защиты от эпидемий должна стать обязательной для крупных компаний.