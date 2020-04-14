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"Газпром нефть" может в мае снизить переработку нефти на НПЗ на 10-15%

Кроме того, компания может приостановить в 2020 году развитие новых шельфовых проектов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" ожидает, что в мае компания может снизить объем переработки нефти на НПЗ на 10-15% из-за падения спроса на топливо. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков и добавил, что текущее снижение потребление топлива на АЗС в стране не считает драматичным.

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"Действительно, произошло некоторое снижение объемов продаж через АЗС, но не могу сказать, что драматичное. Исходя из рыночной ситуации, мы, безусловно, должны реагировать. В апреле мы не ожидаем снижения загрузки наших НПЗ, в мае снижение может составить 10-15%. Но мы надеемся, что спрос на моторные топлива, за исключением авиакеросина, на внутреннем рынке может восстановиться уже летом. Что касается керосина, восстановление будет зависеть от того, как быстро произойдет возобновление активного международного авиасообщения", - сообщил он.

Что касается обсуждаемого властями запрета на импорт в Россию дешевого бензина, Дюков заметил, что не считает такие поставки угрозой, но в данной ситуации это было бы правильным решением.

"Угрозой импорт не считаю, но в нынешней экстраординарной ситуации в России действительно нужны меры по защите внутреннего рынка. Из-за наличия демпфера он стал привлекательным для поставки топлива из соседних стран. Но сейчас в этом импорте нет необходимости, поскольку РФ производит все необходимые нефтепродукты и в нужном объеме", - добавил он.

Приостановка шельфовых проектов

"Газпром нефть" может приостановить в этом году из-за тяжелой ситуации на мировом рынке нефти развитие новых шельфовых проектов, в том числе "Нептуна" и "Тритона", расположенных в Охотском море.

"Безусловно, в текущих условиях развитие проектов на шельфе может быть временно приостановлено. Необходимо правильно расставлять приоритеты: если и проводить геологоразведочные работы, то в первую очередь на суше. Там ниже и геологические, и технологические риски, ниже стоимость бурения. Но окончательные решения будут приниматься после оценки ситуации", - заметил Дюков.

При этом компания не отменила свои планы по бурению новых скважин на действующем месторождении Приразломное, которое находится на шельфе Печорского моря в Арктике.

"Наш действующий шельфовый актив Приразломное продолжим разбуривать. В этом году планируем три новые скважины. Если говорить о поисковых проектах, то за последние годы мы выполнили большой объем работ, достаточно активно проводили геологоразведку на шельфовых лицензионных участках. Сейчас продолжается работа по интерпретации собранных данных", - подчеркнул он.

Системы защиты от эпидемий

Глава "Газпром нефти" считает, что в будущем могут возникнуть куда более опасные инфекции, чем COVID-19, поэтому система защиты от эпидемий должна стать обязательной для крупных компаний.

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"При этом мы ставим перед собой задачу не только с наименьшими потерями пройти эпидемию коронавируса, но и создать в компании эффективную систему противодействия новым подобным событиям. С учетом того, что экологическая ситуация на планете не улучшается, а мир становится все более глобальным, весьма вероятно не только возвращение коронавируса через какое-то время, но и приход новых, может быть, даже более опасных инфекций. Я считаю, что в будущем подобные системы защиты от эпидемий станут обязательными для крупных компаний", - заметил он.

По его совам, компания для противодействия распространению инфекции выработала более оперативные форматы взаимодействия и ввела ряд ограничительных мер.

"Перечислять меры по защите от вируса, на самом деле, я могу очень долго. В общей сложности на пути вируса в рамках упомянутой стратегии расставили 78 только общекорпоративных барьеров. В том числе, например, собираемся внедрить дополнительный контроль допуска сотрудников и подрядчиков на территорию объектов с отслеживанием данных по здоровью и контактов с применением QR-кодов. Сейчас завершаем разработку соответствующего цифрового решения", - сказал Дюков.

По его словам, компания завершила первый этап тестирования на коронавирус на предприятиях. Было взято 50 тыс. проб у сотрудников "Газпром нефти", а также работников подрядных организаций. На этой неделе проверки будут продолжены.

В настоящий момент у компании на объектах есть подтвержденные случаи инфицирования, но подавляющее большинство этих случаев проходит без каких-либо симптомов. "Болеющих с симптомами всего несколько человек. У нас большая компания - почти 80 тыс. человек, поэтому пройти эпидемию, избежав инфицирования сотрудников, почти невозможно", - подчеркнул он.

Теги
РоссияДюков, Александр Валерьевич
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