"Аэрофлот" повторно сократил количество внутренних рейсов

Ранее авиакомпания сообщала, что временно сокращает количество полетов на внутренних рейсах из-за "падения спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения". Количество рейсов в день тогда во многие регионы было сокращено до одного в день или нескольких в неделю (например, Барнаул, Нижневартовск, Красноярск, Ставрополь, Сургут, Тюмень и др).

При этом "Аэрофлот" публиковал расписание внутренних полетов с 4 по 10 апреля. По сравнению с ним (по данным на 13 апреля, анализировались полеты с 14 по 20 апреля по пяти наиболее массовым маршрутам) авиакомпания повторно сократила количество рейсов на внутренних линиях.

Где сокращены рейсы

Количество рейсов в Санкт-Петербург с 10 ежедневных (или 70 рейсов в неделю) сокращено до трех-восьми в зависимости от дня недели. До первой волны корректировки полетной программы "Аэрофлот" выполнял в Пулково 140 рейсов в неделю. Это было самое массовое внутреннее направление перевозчика. Второе наиболее массовое направление - Екатеринбург.

В Сочи перевозчик выполнял 77 рейсов в неделю до сокращения и 32 рейса после (или четыре-семь рейсов в день). Сейчас, как следует из расписания на сайте перевозчика, ежедневное количество рейсов сокращено до одного-трех в день. В Симферополь полеты изначально были сокращены с 42 до 25 рейсов в неделю, сейчас частота полетов в этот город практически не сокращалась. В Екатеринбург вместо трех раз в день перевозчик стал выполнять только два рейса.

Замыкает пятерку наиболее массовых внутренний рейсов Краснодар (до первого сокращения полетов в этот город из Москвы выполнялось 49 рейсов в неделю, после сокращения - 18). Сейчас в расписании "Аэрофлота" 8 рейсов в неделю в Краснодар. В пресс-службе авиакомпании от комментариев отказались.

Из-за пандемии коронавируса Россия закрыла все международные пассажирские рейсы, ситуация также отразилась на внутренних перевозках. Так, например, авиакомпания "Победа" решила переждать кризис авиационной отрасли, приостановив полеты до 31 мая. Кроме того, приостановили перелеты чартерные Azur Air, Royal Flight и iFly.