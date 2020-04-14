Работы по бурению для строительства моста через Лену в Якутии проведут до конца апреля

ЯКУТСК, 14 апреля. /ТАСС/. Работы по бурению на берегах реки Лены под причальные сооружения для проекта строительства автомобильного моста в Якутии продлятся до конца апреля. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков.

О начале проектных изысканий на площадке будущего сооружения стало известно в феврале. "На сегодняшний день по Ленскому мосту ведется сбор исходных данных для проектирования, выполняются инженерные изыскания: пробурено не менее 95 скважин в русле реки под опоры моста (пилоны), на прошлой неделе работы завершены после введения ограничения выезда на лед. На берегах под причальные сооружения работы по бурению пройдут до конца апреля, сейчас изучаются ледовая обстановка и гидрологические режимы в створе перехода", - сказал Бычков.

Он отметил, что главными задачами на текущий год являются проведение изыскательских работ, разработка проектной документации и выделение средств на строительство мостового перехода из федерального бюджета.

"На сегодня проработана схема размещения временных и вспомогательных зданий и сооружений, разрабатывается документация по планировке территории для оформления земельных участков под строительство объекта. Проектно-изыскательские работы и разработка проектной документации будут продолжаться весь 2020 год", - сообщил Бычков.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай (Мегино-Кангаласский район). В ноябре прошлого года было принято предварительное решение прохождения подъездов к мостовому переходу вдоль берега, не задевая села Старая Табага, что не изменит традиционный уклад жизни жителей села и позволит минимизировать количество подпадающих под строительство земельных участков.

О проекте

Строительство моста через Лену вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения - "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн тонн в год.

По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста составит более 3 км, а протяженность подходов - около 11 км. Строительство моста предполагается вести с трех временных островков, которые расположатся в русле реки. Для проведения работ предполагается привлечение флота Ленского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства.

Точный размер капитальных затрат будет определен по итогам проектирования и прохождения федеральной государственной экспертизы. Внебюджетные средства могут составить порядка 30 млрд рублей. Жизненный цикл проекта - 25 лет. Из них шесть лет отведены на проектирование и строительство и 19 лет на эксплуатацию концессионером. В феврале 2020 года власти Якутии сообщили, что на возмещение затрат концессионера при проектировании и строительстве моста республика направит 20,2 млрд рублей.