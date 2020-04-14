"Ъ": золотодобытчики предлагают Минфину увеличить закупку золота в Гохран

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Союз золотопромышленников России предложил Министерству финансов России нарастить закупки золота в Гохран для бесперебойной добычи золота за счет средств, которые поступят в бюджет после покупки доли в Сбербанке за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо союза ведомству.

По данным издания, Минфину предложено направить часть средств, которые поступят в бюджет от ЦБ в рамках сделки по покупке 50% Сбербанка, на приобретение золота в Гохран. Несмотря на то, что такие закупки не предусматривались бюджетом, у министерства существует возможность их осуществить согласно последней редакции закона о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса и установлении особенностей исполнения бюджета в 2020 году. Редакция позволяет финансировать действия, которые направлены против ухудшения экономики страны. В Минфине на запрос газеты не ответили.

Как сообщили "Коммерсанту" в Polymetal, предложения союза золотопромышленников могут оказать стабилизирующее воздействие на рынок драгоценных металлов. Компания "Полюс" также поддерживает меры, направленные на создание сбалансированной системы сбыта на российском рынке золота.

10 апреля правительство РФ завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у ЦБ РФ из средств ФНБ. Сумма сделки составила 2,139 трлн рублей.

Банк России принял решение о приостановке с 1 апреля 2020 года покупки золота на внутреннем рынке драгметаллов. В течение прошлого года ЦБ регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов. По итогам 2019 года резервы ЦБ в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года достигли 73 млн унций. Доля золота в резервах страны выросла с 18,5% до 19,9%.