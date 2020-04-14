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Посевная площадь в Якутии в 2020 году составит 49 тыс. га

Это почти на 3,5% больше по сравнению с прошлым годом
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© Александр Рюмин/ТАСС, архив

ЯКУТСК, 14 апреля. /ТАСС/. Прогнозная посевная площадь в Якутии в 2020 году составит почти 49 тыс. га, что приблизительно на 3,5% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель председателя правительства Якутии Денис Белозеров.

В марте вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал повысить продовольственную безопасность на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания. Минвостокразвития и Минсельхоз РФ должны подготовить программу поддержки таких проектов.

"Вопросы, связанные с весенне-полевыми работами, находятся на постоянном контроле как у правительства республики, так и у министерства сельского хозяйства. Идет работа с главами районов, с управлениями сельского хозяйства, непосредственно с сельхозтоваропроизводителями. Весенне-полевые работы в 2020 году будут проведены своевременно и в полном объеме. В 2020 году прогнозная посевная площадь составляет почти 49 тыс. га. Это примерно на 3,5% больше, чем в 2019 году. Посевные работы будут проводиться в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Намском, Олекминском, Хангаласском и в других земледельческих районах", - сообщил Белозеров.

Он отметил, что с учетом природно-климатических условий республики посевные работы начнутся в первой декаде мая. "Сроки весенне-полевых работ меняться не могут. Если мы поздно выйдем на посевные, то мы просто-напросто можем недополучить урожай. Все работы на сегодняшний день ведутся планово. Хозяйствами закупаются семена, удобрения, приобретаются запасные части к технике. На проведение весенне-полевых работ в бюджете республики заложено 176 млн рублей. [Из них] на сегодня доведено 34% до аграриев, оставшиеся средства будут направлены в третьей декаде апреля", - сказал Белозеров.

"Минимальная потребность республики в удобрениях составляет около 1 300 тонн. В рамках этих объемов мы сейчас ведем работу, все договоры заключены между хозяйствами и поставщиками. Что касается семян зерновых и кормовых культур (кормовые - 30,2 тыс. га и зерновые - 9,4 тыс. га) потребность в них составляет - 4 600 тонн. Семена закупаются извне республики, а некоторая часть закупается у наших хозяйств, занимающихся семеноводством. Контракты также с хозяйствами заключены, поставка идет в основном из Тюменской области", - добавил Белозеров.

По его словам, в некоторые районы уже осуществлена поставка. "До закрытия ледовой переправы в Вилюйскую, Центральную группу улусов (районов) уже завозят семена зерновых и кормовых культур. Полностью обеспечить все районы планируется к концу апреля", - добавил Белозеров. По данным Минсельхоза Якутии, в 2019 году посевная площадь составила более 47 тыс. га.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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