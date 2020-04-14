Россияне перечислили характеристики идеального работодателя

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Большинство (89%) россиян считают, что определяющей характеристикой идеального работодателя является достойный уровень зарплаты, для более чем половины респондентов это также карьерный рост и социальный пакет. Таковы результаты опроса аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"89% россиян в качестве определяющей характеристики идеального работодателя назвали достойный уровень зарплаты. Также среди популярных характеристик - хороший социальный пакет (его назвали 56% опрошенных) и возможности карьерного роста (55%). Для половины опрошенных большое значение имеют хорошие отношения в коллективе и стабильность компании", - говорится в результатах опроса.

Мужчины и женщины по-разному оценивают идеального работодателя. Так, женщины чаще мужчин обращают внимание на хороший социальный пакет (60% против 51% среди мужчин) и дружелюбный коллектив (55% против 49% среди мужчин). Мужчины, в свою очередь, чаще говорят о важности размера компании (13% против 9% среди женщин).

Возможность карьерного роста назвали в числе приоритетов 73% молодых людей (до 24 лет). С увеличением возраста снижается доля назвавших эту характеристику: среди граждан 45-59 лет - 50%, среди тех, кто старше 60 лет, - 24%. Также для россиян моложе 35 лет одной из важных характеристик работодателя является возможность профессионального развития - ее назвали 48% респондентов этой возрастной категории.

Всероссийский опрос проводился в марте 2020 года. Опрошено 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 регионах России. Выборка построена на основе данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.