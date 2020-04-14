Товарооборот России и Китая в I квартале вырос до $25,35 млрд

ПЕКИН, 14 апреля. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая по итогам января - марта текущего года вырос на 3,4%, до $25,35 млрд. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Главного таможенного управления КНР.

Как следует из документа, экспорт Китая в РФ сократился на 14,6%, до $9,151 млрд. Импорт российских товаров в КНР вырос на 17,3%, до $16,202 млрд.

Только в марте объем торговли между двумя странами достиг $8,091 млрд. При этом экспорт КНР в РФ составил $3,119 млрд, а импорт российских товаров в Китай - $4,971 млрд.

Товарооборот между РФ и КНР по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017-м этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018-м - на 27,1%, превысив $107 млрд, а в 2019 году - на 3,4%, до $110,75 млрд.

Торговля Китая с США

Товарооборот Китая и США за первые три месяца этого года сократился на 20,1% в годовом выражении, до $95,74 млрд. Экспорт Китая в США сократился на 25,2%, до $68,255 млрд. Импорт американских товаров в КНР сократился на 3,7%, до $27,486 млрд.