Товарооборот России и Китая в I квартале вырос до $25,35 млрд

ПЕКИН, 14 апреля. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая по итогам января - марта текущего года вырос на 3,4%, до $25,35 млрд. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Главного таможенного управления КНР.
Как следует из документа, экспорт Китая в РФ сократился на 14,6%, до $9,151 млрд. Импорт российских товаров в КНР вырос на 17,3%, до $16,202 млрд.
Только в марте объем торговли между двумя странами достиг $8,091 млрд. При этом экспорт КНР в РФ составил $3,119 млрд, а импорт российских товаров в Китай - $4,971 млрд.
Товарооборот между РФ и КНР по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017-м этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018-м - на 27,1%, превысив $107 млрд, а в 2019 году - на 3,4%, до $110,75 млрд.
Торговля Китая с США
Товарооборот Китая и США за первые три месяца этого года сократился на 20,1% в годовом выражении, до $95,74 млрд. Экспорт Китая в США сократился на 25,2%, до $68,255 млрд. Импорт американских товаров в КНР сократился на 3,7%, до $27,486 млрд.
Только в марте объем торговли между двумя странами составил $35,099 млрд. При этом экспорт КНР в Соединенные Штаты достиг $25,210 млрд, а импорт американских товаров в Китай - $9,888 млрд.
Положительное сальдо Китая в торговле с США в январе - марте составило $40,769 млрд, что на 35% меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года.
В 2017-м китайско-американский товарооборот составил $583,7 млрд, увеличившись на 12,3%. При этом экспорт продукции из Китая в США вырос тогда на 11,5%, до $429,8 млрд. Импорт товаров из США продемонстрировал увеличение на 14,5%, до $153,9 млрд. В 2018 году отрицательное сальдо США составило $323,32 млрд, увеличившись на 17,2%, в 2019-м - около $295,78 млрд, сократившись на 8,6%.
Объем внешней торговли КНР
В целом объем внешней торговли Китая в I квартале 2020-го сократился на 8,4% в годовой выражении, до $943,22 млрд. Объем экспорта уменьшился на 13,3%, до $478,21 млрд. Импорт составил $465,01 млрд, что на 2,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно докладу, только в марте объем внешней торговли КНР составил $350,397 млрд. Объем импорта достиг $165,249 млрд, экспорта - $185,148 млрд.
В 2016 году суммарный товарооборот Китая сократился на 6,8%, до $3,68 трлн. По итогам 2017-го этот показатель увеличился на 11,4% в годовом выражении, до $4,11 трлн. В 2018 году объем торговли КНР с другими странами вырос на 12,6%, до $4,62 трлн, в 2019-м - сократился на 1%, до $4,57 трлн.