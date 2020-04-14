{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Товарооборот России и Китая в I квартале вырос до $25,35 млрд

При этом экспорт Китая в РФ сократился на 14,6%, говорится в докладе Главного таможенного управления КНР

ПЕКИН, 14 апреля. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая по итогам января - марта текущего года вырос на 3,4%, до $25,35 млрд. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Главного таможенного управления КНР.

Как следует из документа, экспорт Китая в РФ сократился на 14,6%, до $9,151 млрд. Импорт российских товаров в КНР вырос на 17,3%, до $16,202 млрд.

Только в марте объем торговли между двумя странами достиг $8,091 млрд. При этом экспорт КНР в РФ составил $3,119 млрд, а импорт российских товаров в Китай - $4,971 млрд.

Товарооборот между РФ и КНР по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017-м этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018-м - на 27,1%, превысив $107 млрд, а в 2019 году - на 3,4%, до $110,75 млрд.

Торговля Китая с США

Товарооборот Китая и США за первые три месяца этого года сократился на 20,1% в годовом выражении, до $95,74 млрд. Экспорт Китая в США сократился на 25,2%, до $68,255 млрд. Импорт американских товаров в КНР сократился на 3,7%, до $27,486 млрд. 

На эту тему
Первая фаза торговой сделки США и Китая. О чем договорились стороны?

Только в марте объем торговли между двумя странами составил $35,099 млрд. При этом экспорт КНР в Соединенные Штаты достиг $25,210 млрд, а импорт американских товаров в Китай - $9,888 млрд.

Положительное сальдо Китая в торговле с США в январе - марте составило $40,769 млрд, что на 35% меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

В 2017-м китайско-американский товарооборот составил $583,7 млрд, увеличившись на 12,3%. При этом экспорт продукции из Китая в США вырос тогда на 11,5%, до $429,8 млрд. Импорт товаров из США продемонстрировал увеличение на 14,5%, до $153,9 млрд. В 2018 году отрицательное сальдо США составило $323,32 млрд, увеличившись на 17,2%, в 2019-м - около $295,78 млрд, сократившись на 8,6%.

Объем внешней торговли КНР

В целом объем внешней торговли Китая в I квартале 2020-го сократился на 8,4% в годовой выражении, до $943,22 млрд. Объем экспорта уменьшился на 13,3%, до $478,21 млрд. Импорт составил $465,01 млрд, что на 2,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно докладу, только в марте объем внешней торговли КНР составил $350,397 млрд. Объем импорта достиг $165,249 млрд, экспорта - $185,148 млрд.

В 2016 году суммарный товарооборот Китая сократился на 6,8%, до $3,68 трлн. По итогам 2017-го этот показатель увеличился на 11,4% в годовом выражении, до $4,11 трлн. В 2018 году объем торговли КНР с другими странами вырос на 12,6%, до $4,62 трлн, в 2019-м - сократился на 1%, до $4,57 трлн. 

Теги
РоссияКитай
Реклама на ТАСС
Число контрактов на портале поставщиков выросло в полтора раза с начала 2020 года
За три месяца с начала года на портале поставщиков состоялось 35 тыс. котировочных сессий общим объемом 3,1 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС