Комитет СФ предлагает лишать заводы имущества за продажу бутылок для алкоголя нелегалам

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам планирует разработать законопроект, разрешающий производителям стеклотары для крепкого алкоголя продавать партии бутылок только при предъявлении заказчиком лицензии на право производить алкогольную продукцию, при этом заводам будет грозить конфискация имущества за повторную продажу стеклотары нелегалам. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Сергей Рябухин.

"Главное, что мы вводим законопроектом: заказчик стекольного завода должен предоставить лицензию на право производить алкогольную продукцию. Если нет лицензии, то ты не имеешь права заказать стеклотару для разлива крепкого алкоголя", - сказал Рябухин.

Он добавил, что законопроект также будет обязывать завод-изготовитель маркировать стеклотару для алкогольной продукции с содержанием этилового спирта выше 28% специальным знаком-идентификатором. По словам сенатора, эта инициатива призвана легализовать цикл от производства бутылки до потребления алкогольной продукции покупателем. Как объяснил Рябухин, в РФ существует картотека всех заводов, которые производят стеклотару. Состав стекла для бутылок под крепкий алкоголь на каждом заводе имеет свою специфику, поэтому МВД в течение суток может определить, откуда именно идет контрафактная стеклотара, рассказал сенатор. При наличии знака завода-изготовителя, по словам члена СФ, упрощаются процедуры в рамках следственных мероприятий.

"Если мы увидели, что разливается контрафактный алкоголь, и при этом знака нет на бутылке (мы все равно узнаем через картотеку завод), то в первом случае он [завод] будет платить большой штраф, при втором случае - конфискация имущества, в том числе оборудования. Если бутылка со знаком, но качество алкогольной продукции не соответствует требованиям, то там тоже начинается разбирательство: либо произошло хищение, либо [произошла] передача этой продукции в третьи руки", - подчеркнул Рябухин.

По его словам, сенаторы начнут разработку законопроекта после получения официальной позиции Минпромторга относительно инициативы. Пока не определен размер штрафа, который будет предложено предусмотреть в Кодексе РФ об административных правонарушениях за реализацию стеклотары нелегальным заказчикам в первый раз, над этим вопросом сейчас работают юристы. Законопроект не будет предполагать лишения свободы для нарушителей.

Как объяснил сенатор, сейчас любой, кто имеет право заказывать большие партии стеклотары, может перепродать бутылки в третьи руки. Отсутствие требований к заводам - изготовителям стеклотары для крепкого алкоголя, а также ответственности за нелегальные поставки продукции "узаконивает противоправные действия по производству и разливу подпольного алкоголя". По данным Рябухина, в течение нескольких лет шесть из 46 работающих в РФ заводов по производству стеклотары для крепкого алкоголя "поставляют криминалу бутылки в объеме 550-560 млн штук в год".