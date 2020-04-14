"Открытие" предоставил золотодобытчику "Мангазея Майнинг" кредитную линию на $200 млн

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Банк "Открытие" предоставил золотодобывающему дивизиону группы "Мангазея" ("Мангазея Майнинг") кредитную линию на $200 млн на рефинансирование кредитного портфеля и ввод в эксплуатацию золоторудного месторождения. Об этом ТАСС сообщила вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка "Открытие" Екатерина Чиркова.

"Кредитная линия сроком до 31 декабря 2025 года предоставлена для рефинансирования текущего кредитного портфеля, а также для завершения строительства и ввода в эксплуатацию золоторудного месторождения "Наседкино", - отметила она.

"Мангазея Майнинг" управляет предприятиями группы "Мангазея", которые ведут геологоразведку и добычу золота в Забайкальском крае (месторождения Савкинское и Кочковское). Также ведется строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Наседкино. Общие балансовые запасы золота компании составляют 31,2 тонны (10 тонн - Савкинское месторождение, 21,2 тонны - Наседкино).