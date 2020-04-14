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Число контрактов на портале поставщиков выросло в полтора раза с начала 2020 года

За три месяца с начала года на портале поставщиков состоялось 35 тыс. котировочных сессий общим объемом 3,1 млрд рублей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса заключили в полтора раза больше контрактов на портале поставщиков во время котировочных сессий в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Статистика показывает востребованность котировочных сессий. С января по март на портале поставщиков состоялось 35 тыс. котировочных сессий общим объемом 3,1 млрд рублей. В прошлом году показатели были на уровне 21 тыс. и 1,7 млрд рублей соответственно", - приводят в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Котировочные сессии - упрощенные электронные аукционы, позволяющие проводить закупки до 300 тыс. рублей, а в некоторых случаях до 600 тыс. рублей. Ограничение по сумме закупки, осуществленной по 223-ФЗ, составляет 3 млн рублей.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Интернет-ресурс помогает повышать конкуренцию потенциальных поставщиков, дает возможность объективно оценить существующий рынок предложений и проанализировать сведения о выполнении обязательств. Сейчас с порталом работают уже около 170 тыс. поставщиков, каждый день присоединяется 100 новых поставщиков, а каталог уникальных товаров, работ и услуг содержит более 485 тыс. наименований.

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