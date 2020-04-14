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Эксперты предупредили о риске закрытия ряда нефтяных проектов РФ из-за новой сделки ОПЕК+

Уровень сокращения добычи нефти составит 9,7 млн баррелей в сутки, 2,5 млн из которых придутся на долю российских нефтяников

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Полина Гриценко/. После длительных переговоров страны ОПЕК+ заключили новое соглашение по сокращению добычи нефти на небывало высокие объемы. Уже в мае - июне уровень сокращения должен составить 9,7 млн баррелей в сутки, 2,5 млн из которых придутся на долю российских нефтяников. Технически компании смогут обеспечить такое снижение, но рискуют в будущем не восстановить замороженные проекты и потерять часть запасов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

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Готовы ли были российские нефтяники к таким объемам сокращения добычи - неизвестно, однако для выполнения соглашения им придется пересмотреть свои инвестиционные программы, отмечает директор отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Компании могут увеличить капитальные вложения, чтобы в будущем иметь возможность восстановить добычу.

Как будут распределены квоты между компаниями пока неясно, но нужно оценивать не только их текущие уровни добычи, считает директор по разведке и добыче нефти и газа VYGON Consulting Сергей Клубков. Целесообразно оценить технологические возможности для каждой компании и определить, как игроки, не участвующие в сокращении добычи, будут компенсировать снижение другим компаниям.

Своя ноша тянет

В мае Россия уже должна выйти на значительное сокращение своей добычи, времени на постепенное снижение почти не осталось, а нефтехранилища уже близки к переполнению.

Сложившиеся обстоятельства подтолкнут компании замораживать наименее рентабельные скважины и месторождения, однако гарантии, что их потом можно будет восстановить, нет, часть запасов может быть потеряна, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Я думаю, что пострадают в основном участки Поволжья, часть довольно выработанных месторождений Западной Сибири", - считает эксперт.

Риск, что после завершения сделки добыча в России не сразу выйдет на докризисный уровень, есть, но снижение добычных мощностей произойдет за счет наименее эффективных скважин и проектов, которые вносили минимальный вклад в финансовый результат компаний, отмечает Маринченко.

По его словам, компании при сокращении добычи будут руководствоваться как техническими характеристиками месторождений, так и финансовыми соображениями. "Восстанавливать добычу на обводненных, выработанных месторождениях сложнее и дороже, чем на новых с высокими дебитами, а сокращать добычу на новых месторождениях, где еще действуют налоговые льготы, может быть менее целесообразно", - пояснил он. При этом у компаний могут быть разные подходы к тому, как распределять снижение добычи между регионами.

"Но в итоге снижение добычи в той или иной степени затронет все регионы", - подчеркнул эксперт.

Избежать потенциальных рисков потери части месторождений можно. Так, по мнению аналитика "Финама" Алексея Калачева, техническим решением для России могла бы стать не остановка работы каких-то скважин, а снижение интенсивности прокачки. Решить дилемму может помочь Минэнерго. "Технологически правильно под эгидой Минэнерго России провести отраслевой анализ эффективности отключения скважин и оценку возможности их обратного ввода", - считает эксперт VYGON Consulting.

Ранее в интервью ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что Россия сможет оперативно выйти на свою квоту в ОПЕК+. По его словам, каждая компания самостоятельно скорректирует свои производственные программы.

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