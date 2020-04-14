В Забайкальском селе рядом с Удоканским месторождением меди отремонтируют соцобъекты

ТАСС, 14 апреля. Социальные объекты в селе Чара в Забайкальском крае рядом с Удоканским месторождением меди, где работает резидент территории опережающего развития (ТОР) Байкальская горная компания, будут отремонтированы в 2021 году за счет федеральных средств, региону выделено более 350 млн рублей. Об этом сообщил во вторник на правительственном совещании заместитель председателя краевого правительства - министр инвестиционного развития Забайкальского края Михаил Чуркин.

"В режиме видеоконференции прошла правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под председательством Юрия Петровича Трутнева. По Забайкальскому краю принято важное решение о выделении 353 млн рублей на социальные объекты поселка Чара, где реализуется крупнейший инвестиционный проект", - сказал Чуркин. Он уточнил, что речь идет о ремонте детского сада, средней школы и музея. Срок проведения работ - 2020-2021 годы.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОРы.

В марте социальные объекты в поселке осмотрел министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Он поручил властям региона подготовить все необходимые документы для работы по обновлению учреждений.

В целом на развитие социальной инфраструктуры в Забайкалье в 2020 году из федерального бюджета выделено более 3 млрд рублей. На эти средства планируется построить две школы, три детсада, два спорткомплекса, капитально отремонтировать 106 социальных объектов. Всего на период с 2019 по 2021 год краю выделено 9,5 млрд рублей.

Об инвестпроекте

Удоканское месторождение с ресурсами 26,7 млн тонн меди в Каларском районе является самым большим в России. Там работает Байкальская горная компания (БГК, входит в холдинг USM Алишера Усманова), в 2019 году инвестор стал резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" с проектом по строительству на месторождении горно- металлургического комбината по добыче и переработке медной руды, производству катодной меди и товарного сульфидного концентрата. Планируется, что первая очередь комбината будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

Проект по освоению месторождения позволит создать только в Забайкалье более 2 тыс. рабочих мест и до 20 тыс. рабочих мест с учетом смежных отраслей.

Месторождение разведано в советское время, но к разработке смогли приступить только сейчас - благодаря режиму ТОР появилась возможность снизить финансовую нагрузку на проект и ускорить его выполнение. Объем инвестиций в реализуемый БГК проект составляет 75,9 млрд рублей. Мощность производства составит 12 млн тонн руды в год с возможностью расширения до 48 млн тонн. На площадке уже началось возведение обогатительной фабрики.