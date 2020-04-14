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Член совета директоров En+ Group Ложевский умер после непродолжительной болезни

Ему было 63 года

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Независимый неисполнительный директор En+ Group Игорь Ложевский умер 12 апреля после непродолжительной болезни. Об этом говорится в сообщении компании.

Подробности о болезни не уточняются.

По данным источника ТАСС, близкого к семье Ложевского, у него был подтвержден коронавирус. 25 марта Ложевскому исполнилось 63 года.

Новый независимый неисполнительный директор группы будет назначен в установленные сроки.

Ложевский окончил Омский политехнический институт по специальности "Электронные вычислительные машины". В 1998-2000 годах занимал должность советника в департаменте стран Европы и Центральной Азии Всемирного банка в Вашингтоне. В 2000 году пришел в Deutsche Bank, начав свою карьеру в лондонском подразделении по корпоративным финансам, где он занимался клиентами из энергетической отрасли стран бывшего СССР. В отставку из банка в августе 2014 года Ложевский уходил с должности вице-председателя подразделений Deutsche Bank по управлению активами и капиталом и корпоративных банковских операций, и ценных бумаг по Восточной Европе.

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