FT: сделка ОПЕК+ не спасет рынок нефти от дальнейшего падения спроса

ТАСС, 14 апреля. Новая сделка ОПЕК+ не остановит падение мирового спроса на нефть, вызванное ограничительными мерами из-за пандемии нового коронавируса, что привело к снижению ее потребления в мире на 30%. Такая оценка приводится в опубликованном во вторник комментарии газеты Financial Times.

Как отмечает издание, производители нефти будут вынуждены продавать свой продукт по сниженным тарифам, что станет дополнительным препятствием для роста цен. При этом газета считает, что производство черного золота и вовсе может быть остановлено в связи с заполнением нефтехранилищ и нефтепроводов, поскольку, согласно сделке, сокращение добычи не начнется до конца апреля.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае - июне, переговоры по которой начались еще 9 апреля. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки (б/с), а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Само соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.