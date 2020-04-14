Минкомсвязь подготовит меры поддержки российских разработчиков ПО в условиях пандемии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ подготовит меры поддержки для проектов по разработке и внедрению российского программного обеспечения, в том числе в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте министерства.

В Минкомсвязи отмечают, что на прошедшем ранее совещании с отечественными разработчиками ПО компании предложили меры поддержки бизнеса в условиях пандемии. В частности, в качестве наиболее приоритетных были выделены меры по отсрочкам на уплату НДФЛ и обнулении всех страховых взносов с фонда оплаты труда на персонал IT-компаний, наделение до конца года работодателя правом временно снижать зарплату сотрудникам (не более чем на 20%), либо отпускать сотрудников (по согласованию с ними) в вынужденный отпуск с учетом снижения их зарплаты на 50%.

Кроме того, было предложено снизить ставки НДС на некоторые виды деятельности в сфере IT, которые наиболее востребованы в период распространения коронавируса, а также увеличение до 50% доли авансирования IT-организаций, исполняющих контракты на поставку товаров, работ и услуг для государственных нужд

Отдельным пунктом обсуждался вопрос поддержки разработок российского ПО, которая предусмотрена федеральным проектом "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика". В частности, в этих целях Минкомсвязь предусматривает выдачу льготных кредитов IT-организациям на цели выплаты зарплаты, компенсации кассовых разрывов и арендной платы, а также на завершение реализуемых проектов (с использованием механизма факторинга).

"Операторами мер поддержки будет организован отбор проектов на основе еженедельного сбора, оценки заявок и подведения итогов. Компании-победители будут в том числе получать авансовые платежи на реализацию проектов. Значения обязательного внебюджетного софинансирования проектов будут пересмотрены с текущих 50% на 20%", - сообщили в Минкомсвязи.

Указанные средства будут выделяться на разработку и внедрение российских решений, направленных на обеспечение социального дистанцирования, повышение эффективности и стимулирование перехода на удаленку, повышение доступности онлайн-занятости, развитие рекомендательных и коммуникационных сервисов. Помимо этого, речь о развитии сервисов и платформ для оказания услуг онлайн, систем диагностики, мониторинга состояния здоровья и вакцинации, а также о повышении доступности медицинской помощи путем развития телемедицины.