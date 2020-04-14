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ЕЭК формирует рабочую группу по регулированию трансграничной электронной торговли

Вопрос снижения беспошлинных порогов отдельно премьер-министрами еще не обсуждался

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) формирует рабочую группу по определению механизмов регулирования трансграничной электронной торговли товарами в рамках поручения Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщили в ЕЭК.

"Сейчас в рамках поручения Межправсовета на площадке комиссии формируется рабочая группа высокого уровня", - отмечают в ЕЭК.

Задачей рабочей группы будет выработка самостоятельного отдельного регулирования трансграничной электронной торговли товарами. Для этого необходимо нормативно закрепить в праве союза вопросы, связанные с таможенным администрированием, применением мер технического и нетарифного регулирования.

"На сегодняшний день необходимо определить механизмы регулирования, во главу угла поставить удобство для граждан", - сообщили в Евразийской экономической комиссии, добавив, что вопрос снижения беспошлинных порогов отдельно премьер-министрами не обсуждался т.к. к нему было решено вернуться позднее.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов ранее говорил, что обсуждение вопроса о снижении порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов в страны ЕАЭС следует отложить минимум до середины 2021 года из-за ситуации с распространением коронавируса. Также предлагается создать институт оператора интернет-торговли, который будет самостоятельно декларировать товары и уплачивать таможенные платежи за покупателя. Это позволит существенно ускорить таможенное администрирование и упростить процедуры в рамках интернет-торговли.

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