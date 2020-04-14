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Путин участвует во встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что по итогам мероприятия планируется принятие совместного документа

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции, по итогам планируется принятие совместного документа. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции", - сообщил представитель Кремля. По его словам, в настоящее время перед коллегами выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко, затем последуют выступления других участников.

"По итогам планируется принятие совместного документа", - добавил Песков.

Нынешний саммит ЕАЭС организован для выработки совместных мер Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России по борьбе с распространением коронавируса. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, "основное внимание будет уделено обсуждению совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности государств - членов Евразийского экономического союза".

Как сообщалось на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), встреча проводится по инициативе председателя Высшего Евразийского экономического совета Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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