Путин участвует во встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции, по итогам планируется принятие совместного документа. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции", - сообщил представитель Кремля. По его словам, в настоящее время перед коллегами выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко, затем последуют выступления других участников.

"По итогам планируется принятие совместного документа", - добавил Песков.

Нынешний саммит ЕАЭС организован для выработки совместных мер Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России по борьбе с распространением коронавируса. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, "основное внимание будет уделено обсуждению совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности государств - членов Евразийского экономического союза".

Как сообщалось на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), встреча проводится по инициативе председателя Высшего Евразийского экономического совета Лукашенко.