"Ситимобил" начал тестировать водителей на коронавирус

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Агрегатор "Ситимобил" начал тестировать на коронавирус водителей компаний-партнеров, которые осуществляют перевозки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Сервис заказа такси "Ситимобил" с 13 апреля начинает тестировать водителей, подключенных к сервису, на коронавирусную инфекцию. Тестирование будет проводиться совместно с медицинским сервисом DocDoc", - сообщили в компании.

На данный момент агрегатор формирует критерии, по которым будут отбираться водители для первоочередного тестирования. Им будет предложено пройти анализ на базе "Дома такси" компании.

"Данное тестирование направлено на выявление бессимптомного течения заболевания, а также поможет выявить тех, кто скрывает болезнь <...> В случае положительного результата анализа водитель немедленно отключается от сервиса и помещается на карантин. Тестирование будет проводиться на регулярной основе", - пояснили в пресс-службе.

Исполнительный директор "Ситимобил" Виталий Бедарев напомнил, что ранее компания объявила о финансовой поддержке водителей, которые не могут работать из-за простоя во время карантина или болезни.

Компенсация простоя составит 100% от чистого среднесуточного дохода за 180 календарных дней перед 25 марта.