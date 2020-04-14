Лукашенко предложил сохранить транспортный транзитный коридор через Россию в страны ЕАЭС

МИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить транспортный транзитный коридор через РФ в страны ЕАЭС на период пандемии. С таким заявлением он выступил во вторник на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

По его словам, транзит через Белоруссию в интересах ЕАЭС, несмотря на пандемию, осуществляется. "На границе с Евросоюзом мы проверяем всех въезжающих и транзитом через Беларусь, и в Беларусь. Это в основном грузовики, фуры. Мы проверяем водителей, и притом очень жестко. Мы определили три коридора, по которым передвигаются эти большегрузы, которые транспортируют товары через Беларусь прежде всего в ваши государства", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Он считает, что "в данной ситуации нужно действовать в границах разумной достаточности". "Мне кажется, что какой-то транспортный коридор между странами должен сохраняться не только в Беларуси. А неплохо было бы определить этот коридор через Россию в Казахстан, Армению, Кыргызстан и так далее", - заявил Лукашенко.