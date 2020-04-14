Создатель "Федора" разработал роботов для больниц

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Евгений Дудоров, исполнительный директор научно-производственного объединения "Андроидная техника", которое создало антропоморфного робота "Федор" (Skybot F-850), представил системы предприятия для помощи врачам.

"Мы адаптировали свои роботехнические разработки для ассистирования медицинскому персоналу и паллиативной помощи пациентам", - сказал он в ходе пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате, посвященной презентации российских технологических решений в борьбе с коронавирусом.

Системы включают в себя четыре направления: робот MedBot M-201 для дистанционной оценки состояния и консультирования пациентов, MedBot M-302 для автоматического развоза медикаментов и питания, MedBot M-303 для контактного взаимодействия с пациентами и MedBot M-304 для дезинфекции помещений.

Сейчас предприятие ведет тестирование этих систем совместно с врачами, уточнил Дудоров. Он напомнил, что за время своей работы "Андроидная техника" разработала свыше 90 различных технических устройств. У компании также есть большой опыт разработки медицинской робототехники, часть из которых применяется в медучреждениях страны, сказал он.