ФАС получает обращения о фактах ограничения розничной продажи алкоголя в регионах

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получает обращения от предпринимателей о фактах ограничения розничной продажи алкоголя в ряде регионов РФ и расценивает подобные запреты как возможное нарушение антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе ФАС.

"В ФАС продолжают поступать обращения от предпринимателей о фактах установления подобных запретов в регионах Российской Федерации, в частности, распространяющихся на розничную продажу таких слабоалкогольных напитков, как пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха", - говорится в сообщении ведомства.

Такие ограничения могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства, а также привести к ряду негативных социально-экономических последствий, включая снижение налоговой базы регионов и рост нелегального оборота алкогольной продукции, что может спровоцировать рост потребления алкогольных суррогатов, способных нанести серьезный вред здоровью потребителей, подчеркивают в ФАС.

Сокращение числа точек продаж в свою очередь приведет к нарушению режима социального дистанцирования, добавляют в ведомстве.

"В начале апреля 2020 года на фоне борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в ряде субъектов Российской Федерации в рамках имеющихся полномочий были введены, в том числе дополнительные, ограничения розничной продажи алкогольной продукции", - указывают в ведомстве.

В ответ на это Минпромторг рекомендовал не менять установленный ранее в регионах режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости, так как "введение дополнительных ограничений может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение".

"ФАС рекомендует региональным властям взвешенно подходить к введению различных запретов и ограничений на рынках алкогольной продукции в целях предотвращения негативных последствий для граждан и предпринимателей малого и среднего звена", - подчеркивают в службе.

Ужесточение условий для легальных участников рынка может привести к сокращению числа малых и средних предприятий, что идет вразрез с предпринимаемыми правительством и органами исполнительной власти мерами по поддержке малого и среднего бизнеса, заключается в сообщении.