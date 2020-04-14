Более 200 тыс. российских туристов не смогли отправиться на отдых из-за коронавируса

"По нашей оценке, совокупный объем всех туристов, которые забронировали, но не поехали никуда в силу сложившиеся обстоятельств как на внутренних, так и на выездных направлениях, превышает несколько сотен тысяч. Точно больше 200 тыс.", - сказала она, пояснив, что речь идет об организованном туризме.

Роспотребнадзор, как напомнила Ломидзе, рекомендует договариваться потребителям и туроператорам в досудебном порядке. По ее словам, у туристов остается право подавать в суд, но при принятии решения стоит учитывать, что у туроператоров был нерабочий месяц и, что речь идет о нескольких сотнях тысяч человек по всем направлениям и внутренним и выездным. "Если все они решат обратиться в суд, это создаст коллапс как в судебной системе, так и отчасти может повредить, потому что люди будут ждать рассмотрения исков довольно продолжительное время", - отметила она.

"В нынешней ситуации практически все туроператоры не отказываются от обязательств, предлагают перебронироваться на другие даты. Очень много крупных туроператоров, которые формируют основной туристический поток, предлагают зафиксировать стоимость туров без доплат, по льготному курсу, либо на ту сумму, которая была оплачена туристами, если мы говорим о 100% оплате тура. Это серьезное преимущество для туристов, и большинство туристов этим предложением пользуются", - заключила Ломидзе.

Восстановление

По ее словам, российская туристическая отрасль начнет выходить на докризисный уровень минимум через полгода после снятия ограничений.

"Мы понимаем, что после такого удара быстрого восстановления не получится. Двух - трех месяцев будет недостаточно, потому что для того, чтобы даже обработать этот отложенный спрос и увеличивающееся количество заявок, тоже нужны люди и ресурсы и некая финансовая подушка. Минимум месяцев шесть - восемь это займет для того, чтобы начать возвращаться на тот уровень, который мы видели до кризиса", - сказала Ломидзе.

Она отметила, что единственный фактор, который не вызывает сомнения, - это отложенный спрос. "Сроки восстановления всей индустрии, в том числе объемы продаж, раскрутка этого рыночного маховика нормальной работы туристической индустрии, которую мы видели и наблюдали до коронавирусного коллапса, зависит от того, как будет происходить открытие стран, развитие авиасообщения внутри России, от того, что будет происходить с ценами", - добавила она.