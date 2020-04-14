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Минпромторг не исключает увеличения финансирования льготного лизинга автомобилей

Это может произойти во время принятия корректировок в бюджет

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минпромторг не исключает увеличения финансирования программы льготного лизинга автотранспортных средств в 2020 году, это может произойти во время принятия корректировок в бюджет, сообщил в ходе конференции "Газпромбанк Лизинга" заместитель директора автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Григорий Цыба.

"Начинаем мы эту программу (льготного лизинга автотранспортных средств - прим. ТАСС) с объемом два миллиарда рублей. Это не означает, что это финальный объем, у нас впереди еще две корректировки бюджета - весенняя и осенняя. Объем средств будет достаточный по итогам года. Программа стартовала первого марта и на сегодня продано по программе 900 автомобилей, но, как вы понимаете, сейчас программа встает, у нас на прошлой неделе продажи штучные, динамика программы сейчас слабая. Мы ожидаем, что данных средств хватит примерно до июня, как раз когда у нас выйдет новый закон о бюджете. Надеюсь, в этих корректировках мы увеличим бюджет программы. По суммам пока сложно сказать", - сказал Цыба.

В настоящее время Минпромторгом России оказываются различные варианты поддержки автопроизводителей в рамках реализуемых первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с распространением коронавируса. Среди мер стимулирования спроса на автотранспортные средства: программа льготного автокредитования с финансированием 10,5 млрд рублей, льготного лизинга с финансированием 2 млрд рублей, программа стимулирования продаж газомоторной техники на 3,3 млрд рублей.

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Россия
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