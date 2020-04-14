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Исследование: расходы россиян в марте стали самыми высокими за всю историю наблюдений

В годовом выражении реальные траты россиян выросли на 10%
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Повседневные расходы россиян в марте на фоне ажиотажного спроса из-за коронавируса выросли на 15,1% по сравнению с февралем, став самыми высокими за всю историю наблюдений, говорится в исследовании холдинга Romir.

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"В марте 2020 года россияне продолжили наращивать свои повседневные расходы (номинальные - прим. ТАСС) - рост по сравнению с февралем составил +15,1%. Реальные (очищенные от инфляции) расходы, как и номинальные, за месяц также выросли - на 14% против прошлого месяца. Расходы в марте являются самыми высокими за всю наблюдаемую историю измерения данного показателя", - говорится в исследовании.

Расходы превзошли даже декабрьские (на 1%), которые традиционно являются самыми высокими в году. В годовом выражении реальные траты россиян выросли на 10%. "Очищенные от инфляции расходы, несмотря на их высокий уровень, так и не превысили уровень расходов в декабре 2015 года, который является самым высоким за всю историю наблюдений (125%)", - отмечают аналитики.

Рост расходов по сравнению с февралем наблюдался по всем округам. Наибольший рост демонстрируют Северо-Западный федеральный округ (+27,8%), Южный и Северо-Кавказский ФО (+20,1%). Против прошлого года наибольший рост зафиксирован в Центральном ФО (+22%). "СЗФО - единственный округ, для кого уровень доходов марта не является рекордно высоким. А высокая динамика против прошлого месяца отчасти объясняется низким уровнем расходов февраля. Рост против прошлого года - умеренный", - отмечают аналитики.

В марте москвичи увеличили свои расходы по сравнению с февралем на 21%. В годовом выражении расходы жителей Москвы продемонстрировали чуть меньший рост - 16,1%. Питерцы, в свою очередь, также увеличили повседневные расходы как по сравнению с прошлым месяцем (+35,4%), так и по сравнению с мартом 2019 года (+5,9%), что и стало драйвером роста расходов в СЗФО.

"В других городах-миллионниках за месяц и за год расходы жителей выросли на 14,6%. В городах с населением от 500 тысяч до миллиона расходы жителей за месяц выросли на 10,8%, а относительно прошлогоднего марта - на 11,5%. Месячная динамика стотысячников оказалась наиболее высокой: рост составил 16,8%. По сравнению с мартом 2019 года повседневные расходы увеличились на 11,4%", - отмечают аналитики. По сравнению с февралем зафиксирован рост во всех доходных группах. Так, расходы низкодоходных групп и высокодоходных выросли на 16,8%, а среднедоходных - на 10,8%. Годовая же динамика оказалась практически одинаковой во всех сегментах (+11,4%, +11,4% и +11,5 соответственно).

Исследование проводится на основе данных о потреблении 15 тысяч домохозяйств, проживающих в 220 российских городах с численностью населения 100 000 жителей и более.

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