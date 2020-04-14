Госдума приняла закон об эксперименте по внедрению искусственного интеллекта в Москве

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума во втором чтении и третьем чтениях приняла закон об экспериментальном правовом режиме для внедрения технологий искусственного интеллекта в Москве.

Законопроектом, внесенным в Госдуму первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым и членом думского комитета по госстроительству и законодательству Ириной Белых, предусматривается проведение в столице эксперимента по установлению с 1 июля 2020 года специального правового регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения. Срок проведения эксперимента - пять лет.

Условия, требования, порядок разработки, создания, внедрения и реализации технологий искусственного интеллекта, а также механизм обработки обезличенных персональных данных будут регламентироваться столичным правительством.

Принять участие в эксперименте смогут юрлица и индивидуальные предприниматели из специального реестра. Попасть в реестр можно будет на основании заявки.

"Статус участника экспериментального правового режима может быть предоставлен лицу, осуществляющему деятельность по разработке, созданию, внедрению, реализации или обороту технологий искусственного интеллекта и (или) отдельных товаров (работ, услуг) на их основе и соответствующему установленным законопроектом условиям", - уточняется в сопроводительных документах.

Документом также предполагается создание координационного совета экспериментального правового режима "в целях формирования стратегических направлений и механизмов реализации" эксперимента.

"По результатам проведения эксперимента координационный совет экспериментального правового режима должен подготовить и представить правительству РФ предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в законодательство РФ", - отмечают авторы инициативы. Согласно принятым во втором чтении поправкам, по предложению правительства РФ в состав координационного совета включаются представители федеральных органов власти. Координационный совет участвует в обсуждении проектов нормативных правовых актов города Москвы по вопросам, связанным с установлением экспериментального правового режима, а также вносит предложения по совершенствованию механизмов экспериментального правового режима в процессе и по итогам применения спецрегулирования.

Кроме того, устанавливается право участников эксперимента на обработку обезличенных персональных данных на основании соглашения с Роскомнадзором. Разработчики законопроекта обосновывают такую меру целями "повышения эффективности государственного или муниципального управления". "Принятие законопроекта позволит значительно стимулировать внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта, определить сферы экономики и общественных отношений, в которых целесообразно внедрение искусственного интеллекта, установить, какие общие правовые нормы должны быть скорректированы, а какие введены впервые", - говорится в пояснительной записке.