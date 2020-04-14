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Госдума приняла закон об отмене плановых проверок в рыболовной отрасли

Вместо плановых проверок будут проводиться рейдовые мероприятия

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который отменяет плановые проверки при осуществлении федерального государственного контроля в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Авторы инициативы предлагают отказаться от плановых проверок юридических лиц "в пользу более эффективных рейдовых мероприятий". Сегодня Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) уполномочено проводить плановые и внеплановые проверки, а также рейдовые осмотры. Плановые проверки обычно проводятся по месту нахождения юридического лица и заключаются в изучении документации и отдельных условий осуществления деятельности. Рейдовые мероприятия проходят непосредственно в местах добычи.

Авторы документа уверены, что действующая система организации и проведения плановых проверок неэффективна. Так, она "позволяет подконтрольным субъектам, заранее предупрежденным о сроках проведения плановых проверок, скрыть от должностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, многие совершаемые нарушения обязательных требований в сфере сохранения водных биоресурсов и среды их обитания".

В связи с этим документ отменяет плановые проверки в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в пользу рейдовых мероприятий.

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