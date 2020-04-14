В Ульяновской области планируют построить новый ветропарк мощностью 250 МВт

УЛЬЯНОВСК, 14 апреля. /ТАСС/. Ульяновские власти рассчитывают построить в регионе новый ветропарк мощность 250 МВт. Об этом во вторник заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на церемонии отправки первой экспортной партии лопастей для ветроустановок, произведенной на ульяновском заводе Vestas и РОСНАНО.

"Мы продолжаем активно заниматься подготовкой новых площадок. Сегодня у нас есть крупный ветропарк на 85 мегаватт. Мы двигаемся к тому, чтобы построить еще один ветропарк на 250 мегаватт", - сказал он.

Глава региона также отметил, что в дальнейшем предприятие сможет выпускать лопасти большего размера. "Я даже нисколько не сомневаюсь, что совсем скоро от 60-метровых лопастей мы выйдем на большие по размерам лопасти", - сказал он.

Морозов добавил, что регион готовит конкурсную документацию для строительства солнечных электростанций, в том числе и предприятий для производства солнечной электроэнергии. "Я взял на себя обязательства к 2030 году иметь не менее 30% в энергобалансе Ульяновской области за счет возобновляемых источников. Нет и тени сомнения, коронавирус нам не помешает, мы справимся с этой задачей", - уточнил губернатор.

Предприятие "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" начало работу в декабре 2018 года. Оно выпускает композитные лопасти для турбин ветроэнергетических установок, лопасти предназначены для ветроустановок мощностью от 3,4 до 4,2 МВт. Производственная площадка расположена на территории авиационного кластера в Ульяновске. Партнерами проекта выступают Vestas, "Роснано" и Консорциум инвесторов Ульяновской области, в состав которого входит Ульяновский наноцентр ULNANOTECH и "Аквилон".

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В 2013 году была создана управляющая компания "Роснано" для управления активами "Роснано" и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. В настоящее время группа "Роснано" ("Роснано", УК "Роснано", ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития.