Group-IB обнаружила продажу российских аккаунтов Zoom в даркнете

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Group-IB обнаружила в даркнете объявления о продаже более 4 тыс. аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom, 31 аккаунт принадлежит пользователям с почтовым адресом в домене .ru. Об этом ТАСС сообщил руководитель группы исследования киберпреступности в Group-IB Дмитрий Шестаков.

"Специалисты Group-IB Threat Hunting Intelligence обнаружили объявления о продаже учетных записей пользователей Zoom на трех андеграундных площадках. Общее количество уникальных записей, выставленных на продажу на данный момент, составляет 4 153, среди которых 31 аккаунт принадлежит пользователям с почтовым адресом в домене .ru. Проверить, действительно ли эти учетные данные принадлежат пользователям Zoom, пока не представляется возможным", - рассказал он.

Сервис Zoom, действительно, имеет проблемы с безопасностью, заявляли ранее ТАСС опрошенные эксперты в сфере кибербезопасности. Специалисты при этом советовали на время использовать альтернативы Zoom, такие как Google Meet, GoToMeeting, WebEx, BlueJeans и Microsoft Teams, пока разработчики не "залатают дыры" в безопасности сервиса.

По словам Шестакова, большое количество людей используют один и тот же пароль для разных сервисов. "Получив логин и пароль от одного сервиса, злоумышленники могут попытаться использовать его для получения доступа к вашим аккаунтам на других площадках. Как минимум, следует использовать сложные и неповторяющиеся пароли для разных сервисов и включить двухфакторную аутентификации везде, где это возможно", - пояснил он.

Компания Zoom Video Communications со штаб-квартирой в Сан-Хосе была основана в 2011 году американским бизнесменом китайского происхождения Эриком Юанем. В прошлом месяце ежедневная аудитория сервиса достигала 200 млн человек.