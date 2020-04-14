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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин назвал падение спроса самой большой чувствительной проблемой для экономики

По данным президента, объем розничной торговли в России в апреле снизился более чем на 35%

НОВО-ОГАРЕВО, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обеспокоен значительным сокращением спроса и розничных продаж.

"Самая чувствительная проблема для компаний - и у нас, и в других странах - это сокращение спроса. Так, объем розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%", - констатировал глава государства на совещании по экономическим вопросам. По его мнению, "это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок". Путин подчеркнул, что "для многих предприятий это действительно сильное потрясение".

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"Другой интегральный показатель состояния экономики - это потребление энергоресурсов. Здесь также динамика, к сожалению, отрицательная", - отметил президент. По его данным, "за первые 12 дней апреля потребление электроэнергии снизилось на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, то есть предприятия стали меньше загружать свои мощности".

"Кроме того, отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики. А это значит, что многие инвестиционные планы компаний, программы развития и обновления предприятий поставлены на паузу", - сказал Путин. 

Глава государства назвал негативные последствия пандемии коронавируса для экономики. "Очевидно, как и в других странах мира, наша экономика, бизнес столкнулись с серьезным давлением. Эпидемия коронавируса уже повлияла и продолжает самым негативным образом влиять на деловую, предпринимательскую активность, на динамику рынка труда, нарушены многие кооперационные, торговые, хозяйственные связи", - заявил он.

На этой встрече в режиме видеоконференции Путин предложил обсудить положение дел в экономике, назвав сложившуюся ситуацию необычной.

"Поэтому мы должны будем посмотреть и внимательно проанализировать тенденции, которые проявились в экономике именно в последние недели, а также поговорить о прогнозах по дальнейшему развитию ситуации", - указал президент.

Он обратил внимание, что на прошедшем во вторник саммите Евразийского экономического союза все руководители стран "пятерки" (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) высказали обеспокоенность проблемными направлениями в экономике. "Нарушены многие кооперационные, как мы говорили, торговые, хозяйственные связи, предприятия из-за необходимых ограничительных мер были вынуждены поменять привычный график работы, особенно сложно ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организаций сферы услуг", - отметил глава государства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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