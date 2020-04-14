Дума приняла в I чтении проект об уточнении начисления выплат семьям с безработными

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий при назначении мер социальной поддержки семьям с безработными не учитывать их доход за прошлый период.

При установлении нуждаемости семьи (одиноко проживающего гражданина) в предоставлении различных мер социальной поддержки рассчитывается среднедушевой доход семьи за период, предшествующий дню обращения за получением данных мер. В зависимости от вида выплат этот срок составляет от 3 до 12 месяцев. Сейчас в доходе семьи учитывается также доход гражданина, который на момент подачи заявления на назначение выплаты является безработным. "В этом случае учет дохода от трудовой деятельности за прошлый период не позволяет семье, являющейся малоимущей на момент подачи заявления, претендовать на получение государственной поддержки", - отмечается в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается при начислении социальных выплат исключить из доходов семьи доходы безработных ее членов от трудовой деятельности, полученные за прошлый период. "Принятие законопроекта будет способствовать более адресному предоставлению социальной поддержки", - считают в кабмине.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект дает возможность семьям, оказавшимся в затруднительном материальном положении из-за временной потери работы, получить адресные пособия и выплаты, в том числе на детей в возрасте от 3 до 7 лет без учета дохода за прошлый период. "Соответствующие выплаты будут проводиться исходя из доходов семьи на момент подачи заявления. Это позволит поддержать людей, пострадавших из-за особого порядка работы предприятий в период коронавируса", - пояснил он в ходе пленарного заседания.

"Нам крайне важно, чтобы меры поддержки наших граждан, озвученные президентом, были как можно быстрее приняты, чтобы люди эту поддержку ощутили непосредственно", - заключил председатель нижней палаты.

Президент РФ Владимир Путин 8 апреля на селекторном совещании с руководителями регионов РФ по вопросам борьбы с распространением коронавируса предложил расширить круг получателей выплат для семей с детьми. В частности, глава государства предложил для тех, кто временно признан безработным, "при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы". Путин тогда отметил, что предложенные им в послании Федеральному собранию выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно начнутся июне - на месяц раньше срока.