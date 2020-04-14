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Правительство утвердило программы развития девяти отстающих регионов из 10

В общей сложности субъекты федерации получат 100 млрд рублей двумя траншами

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Индивидуальные программы развития регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями готовы для девяти из 10 российских субъектов. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Хуснуллин 6 апреля сообщал, что программы развития указанных регионов будут разработаны в течение прошлой недели.

"Продолжаем разработку индивидуальных планов для регионов с низким уровнем социально-экономического развития. На прошлой неделе утвердили программы для Карелии, Тувы, Калмыкии и Алтайского края, таким образом готовы уже девять планов из 10", - сообщил он на своей странице в Instagram.

Хуснуллин напомнил, что регионы по индивидуальной программе получат по 5 млрд рублей на развитие до 2024 года. "Деньги смогут потратить на перспективные инвестпроекты, поддержку бизнеса, строительство доступного жилья и решение социальных проблем. Считаю, что это станет хорошим подспорьем для регионов в непростой экономической ситуации", - подчеркнул вице-премьер.

В июне 2019 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным занимавший на тот момент должность главы Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбраны десять регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор. В список отстающих регионов вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия.

В конце февраля председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял решение направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями, первый транш составит 50 млрд рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияОрешкин, Максим СтаниславовичАдыгеяТываЧувашияАлтайский крайКалмыкияКарелияМарий ЭлКурганская областьПсковская областьХуснуллин, Марат Шакирзянович
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