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Прирост цен на продовольственные товары в марте в месячном выражении составил 8,7%

По данным ЦБ, годовая инфляция составила 2,5%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Прирост цен на продовольственные товары в марте 2020 года составил 8,7% в месячном выражении на фоне увеличения цен на продукты, которые население закупало впрок на период самоизоляции. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"Прирост цен на продовольственные товары в марте, по оценке, составил 8,7%. Наиболее заметно возросли темпы роста цен (SAAR, с поправкой на сезонность) на продукты, которые население закупало впрок на период самоизоляции (крупы и макароны, мясо птицы, яйца, сахар, картофель)", - указывает ЦБ.

В ближайшее время, по данным регулятора, давление на цены на продовольствие могут оказывать локальные эпизоды повышенного спроса на отдельные категории продуктов питания, преимущественно длительного хранения, а также удорожание импортных товаров и возможные ограничения в поставках, связанные с нарушением глобальных логистических цепочек.

"Вместе с тем сдерживать рост цен будет сохраняющаяся в целом высокая насыщенность российского рынка продовольствия", - подчеркивает ЦБ РФ.

В марте, по данным регулятора, годовая инфляция в РФ составила 2,5%, что на 0,2% пункта выше, чем в феврале.

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