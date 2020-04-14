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ЦБ: ограничительные меры и снижение мирового ВВП окажут заметное дезинфляционное влияние

Годовой темп роста цен на услуги остался неизменным, сообщил регулятор

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ограничительные меры, принимаемые как внутри РФ, так и за ее пределами, замедление мировой экономики, а также влияние возросшей неопределенности на финансовых рынках станут значимыми дезинфляционными факторами среднесрочного характера, говорится в материалах Банка России.

"Ограничительные меры, принимаемые как внутри страны, так и за ее пределами, выраженное и продолжительное замедление мировой экономики, а также влияние возросшей неопределенности и произошедшего ужесточения денежно-кредитных условий на динамику внутреннего спроса станут значимыми дезинфляционными факторами среднесрочного характера", - указывает регулятор.

В то же время, по данным ЦБ, вследствие изменения внешних условий инфляция с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к цели Банка России быстрее, чем прогнозировалось ранее. Регулятор указал, что в марте 2020 года темп роста цен ускорился под влиянием разовых факторов, годовая инфляция составила 2,5%, что на 0,2 п.п. выше, чем в феврале.

"Ускорение роста цен было связано с ослаблением обменного курса, а также увеличением спроса на ряд продовольственных товаров и других товаров первой необходимости в связи с подготовкой населения к режиму самоизоляции, введенному из-за распространения пандемии COVID-19. Годовой темп роста цен на услуги остался неизменным", - добавил регулятор.

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Россия
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