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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство выделило 3,1 млрд рублей для выплат медработникам в связи с коронавирусом

В частности, почти 2,3 млрд рублей выделяются Минобороны, 21,8 млн - Росгвардии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства в 2020 году 3,1 млрд рублей на осуществление выплат медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусом. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в объеме 3 139 млн рублей федеральным органам исполнительной власти на предоставление из федерального бюджета субсидий...в целях осуществления выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам", - говорится в распоряжении.

В частности, почти 2,3 млрд рублей выделяются Минобороны, 21,8 млн - Росгвардии, 284,4 млн - ФМБА, 120,7 млн - ФСБ, 223,4 млн рублей - ФСИН России. Предоставить доклад об использовании средств ведомствам поручено до 1 августа 2020 года

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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