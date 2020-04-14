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В Госдуму внесли законопроекты о госрегулировании цен на продукты

Согласно одному из документов, правительство будет обязано замораживать розничные цены на ряд социально значимых продуктов при их удорожании за месяц более чем на 30%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму два законопроекта о государственном регулировании цен на продукты питания.

Согласно первой инициативе, правительство РФ будет обязано замораживать розничные цены на ряд социально значимых продуктов при их удорожании за месяц более чем на 30%. "Это мясо, рыба, молоко, яйца, крупы, овощи из "борщевого набора". По действующему законодательству, правительство имеет право регулировать цены на продовольственные товары. Наша инициатива превращает это право в прямую обязанность кабмина", - цитирует Миронова его пресс-служба.

Второй документ наделяет региональные власти полномочиями по ограничению цен на те же категории товаров. Также устанавливается, что розничные цены в магазинах не должны превышать цены производителей более чем на 50%, а цены оптовых поставщиков - более чем на 20%.

"Торговые сети должны умерить свои аппетиты, тем более что сейчас они в более выгодном положении. Ведь в отличие от многих других предприятий продуктовые магазины открыты и работают", - считает парламентарий.

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