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Правительство выделит еще 3,5 млрд рублей на возведение СПГ-терминала на Камчатке

Начать строительство планируется в 2020 году

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство приняло выделить дополнительно 3,5 млрд рублей в 2020 году для строительства терминала по перевалке сжиженного природного газа "Новатэка". Об этом говорится в опубликованном распоряжениии премьер-министра Михаила Мишустина.

"Увеличив в 2020 году объем бюджетных ассигнований Росморречфлота на 3,5 млрд рублей в целях строительства морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае в рамках подпрограммы "Морской и речной транспорт" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", - говорится в распоряжении.

Ранее заместитель председателя правления ПАО "Новатэк" Денис Соловьев говорил, что объем бюджетных средств, вложенных в проект перегрузочного комплекса сжиженного природного газа компании "Новатэк" в Камчатском крае, составит 12,3 млрд рублей. Объем частных инвестиций - 66,8 млрд рублей.

В 2018 году правительство Камчатского края и Минвостокразвития РФ подписали с "Новатэк" соглашение о намерениях по строительству терминала по перевалке и хранению сжиженного природного газа на Камчатке в бухте Бечевинская. Комплексный план его реализации был утвержден распоряжением правительства РФ 14 марта 2019 года. Начать строительство планируется в 2020 году. Объем перевалки СПГ при выходе на проектную мощность составит более 21,7 млн тонн СПГ в год, будет создано более 180 рабочих мест.

Инвестиционный проект компании "Новатэк" предусматривает строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке с началом проекта в 2020 году. Он позволит увеличить загрузку Северного морского пути более чем в три раза за десять лет. "Новатэк" будет доставлять сжиженный природный газ с проекта "Ямал СПГ" и с будущего "Арктик СПГ - 2" танкерами ледового класса по Северному морскому пути в Бечевинскую бухту на Камчатке. Через терминал, расположенный там, СПГ будет перегружаться на обычные газовозы для доставки в страны АТР.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКамчатский край
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