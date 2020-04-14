Сбербанк приступает к заключению сделок по ипотеке на дому

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сбербанк организовал возможность заключать ипотечные сделки на дому у клиентов, следует из пресс-релиза кредитной организации.

"Банк организовал выезд сотрудников к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде", - отмечается в сообщении Сбербанка. Остальные вопросы, связанные с выбором, приобретением и регистрацией жилья, решаются онлайн на портале "ДомКлик" от Сбербанка.

В банке подчеркнули, что сотрудники, которые будут выезжать на дом к клиентам, обеспечены средствами индивидуальной защиты и тщательно проинструктированы.

"Подчеркну, что остальные аспекты ипотеки - выбор объекта недвижимости, подача заявки, обслуживание кредита и прочее - не требуют офлайн-встреч и без проблем реализуются дистанционно на портале "ДомКлик", поэтому на них текущая ситуация никак не влияет", - отметил директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.

Ранее ЦБ РФ объявил о временном смягчении требований для банков по идентификации клиентов для проведения сделок по ипотеке удаленно. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллина, это делается для того, чтобы не тормозить проведение сделок по приобретению жилья в ипотеку.