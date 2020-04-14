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Госдума разрешает иностранцам продлевать трудовые патенты без выезда из России

На данный момент патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до двенадцати месяцев

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который позволит иностранцам, работающим в РФ на основании патента, продлевать его, не покидая Россию.

Речь идет об иностранных гражданах, прибывших в РФ в порядке, не требующем получение визы. Законопроект даст им возможность неоднократно продлевать патент, оставаясь в России. Согласно действующим нормам, патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до двенадцати месяцев с возможностью его однократного переоформления. Иными словами, иностранец может осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации без выезда в течение двух лет.

Автором инициативы выступил председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (фракция КПРФ). В пояснительной записке он указывает, что законопроект направлен в том числе на защиту здоровья населения и нераспространение новой коронавирусной инфекции в России. "Данный подход позволит сохранить законопослушным иностранным гражданам право на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, а работодателям позволит на долгосрочной перспективе привлекать иностранную рабочую силу из безвизовых стран", - отмечает автор.

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