{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Минфин предложил включить ювелирную отрасль в перечень наиболее пострадавших от эпидемии

По данным ведомства, спрос на ювелирную продукцию в России упал на 90%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минфин предложил правительству РФ включить ювелирную отрасль в перечень наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса отраслей, сообщает пресс-служба министерства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в правительство РФ", - отмечается в сообщении.

По данным Минфина, спрос на ювелирную продукцию в России на фоне эпидемии упал на 90%. "Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, а также ограничительные и иные мероприятия привели к падению спроса на ювелирную продукцию на 90%", - поясняют в министерстве.

Там уточняют, что в сфере производства ювелирных изделий занято 5 тыс. организаций (около 50 тыс. работников), а в сфере торговли ювелирной продукцией - более 15 тыс. организаций (около 110 тыс. работников). При этом 95% организаций - это представители микро-, малого и среднего бизнеса.

"Отсутствие государственной поддержки ювелирной отрасли в текущих условиях приведет не только к значительному росту безработицы в этом секторе, но и к потере уникальных мастеров, обладающих специальными навыками и знаниями. Традиционно производство ювелирных изделий является семейным делом, знания и умения в котором передаются из поколений в поколения", - резюмируют в Минфине.

В перечень отраслей экономики, которые правительство считает наиболее пострадавшими от эпидемии коронавируса, вошли такие отрасли, как общепит, гостиничный бизнес, авиаперевозки, сферы культуры и спорта, бытовые услуги.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Бывший гендиректор ГК "Дикси" Сергей Беляков возглавил розницу МТС
Сергей Беляков занимал пост генерального директора "Дикси" в 2016-2019 годах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС