Минфин предложил включить ювелирную отрасль в перечень наиболее пострадавших от эпидемии

"Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в правительство РФ", - отмечается в сообщении.

По данным Минфина, спрос на ювелирную продукцию в России на фоне эпидемии упал на 90%. "Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, а также ограничительные и иные мероприятия привели к падению спроса на ювелирную продукцию на 90%", - поясняют в министерстве.

Там уточняют, что в сфере производства ювелирных изделий занято 5 тыс. организаций (около 50 тыс. работников), а в сфере торговли ювелирной продукцией - более 15 тыс. организаций (около 110 тыс. работников). При этом 95% организаций - это представители микро-, малого и среднего бизнеса.

"Отсутствие государственной поддержки ювелирной отрасли в текущих условиях приведет не только к значительному росту безработицы в этом секторе, но и к потере уникальных мастеров, обладающих специальными навыками и знаниями. Традиционно производство ювелирных изделий является семейным делом, знания и умения в котором передаются из поколений в поколения", - резюмируют в Минфине.

В перечень отраслей экономики, которые правительство считает наиболее пострадавшими от эпидемии коронавируса, вошли такие отрасли, как общепит, гостиничный бизнес, авиаперевозки, сферы культуры и спорта, бытовые услуги.