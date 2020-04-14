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Госдума вводит запрет на взимание комиссий с платежей по ЖКХ

Руководитель думских единороссов Сергей Неверов ранее подчеркивал, что сегодня комиссии банков составляют от 0,5% до 2% независимо от того, как совершается платеж

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей.

Изменения вносятся в статью 155 Жилищного кодекса РФ, он дополняется положением, согласно которому "комиссия за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, не взимается". Необходимые поправки вносятся и в ряд других законов. В частности, в законе о банках и банковской деятельности уточняется, что "кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление" коммунальных платежей.

Изменения вносятся и в закон "О почтовой связи", согласно которым операторы почтовой связи также не имеют права взимать комиссию. Аналогичная норма для банковского платежного агента закрепляется и в законе "О национальной платежной системе".

Авторами инициативы выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин, первый вице-спикер Александр Жуков, руководитель думских единороссов Сергей Неверов, замглавы фракции Андрей Исаев и первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский. Ранее Володин отметил, что во время встреч избиратели неоднократно обращались к депутатам "с просьбой отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ, президент Владимир Владимирович Путин поддержал это решение". Спикер указал, что коммунальные платежи - это "обязательная ежемесячная часть расходов каждой семьи, для многих пожилых людей, семей с детьми, такая комиссия - ощутимые дополнительные траты".

Неверов в свою очередь ранее подчеркивал, что сегодня комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей, составляют от 0,5% до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат.

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