Александр Мамут погасил долг в €62 млн перед банком "Траст"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Совладелец Rambler Group Александр Мамут полностью погасил долг перед банком "Траст", на базе которого был создан банк непрофильных активов, в размере €62 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"Александр Мамут полностью погасил долг перед банком непрофильных активов "Траст" в рамках реструктурированного ранее кредита. Банк получил порядка €62 млн. Банк непрофильных активов "Траст" заключил соглашение с Александром Мамутом о реструктуризации кредита на сумму порядка €62 млн с условием полного погашения долга до 30 апреля 2020 года. Обязательства были полностью исполнены", - указано в сообщении.

В 2019 году Rambler Group полностью погасила долг перед банком непрофильных активов "Траст" в размере 3,3 млрд рублей.

Председатель правления банка "Траст" Михаил Хабаров, чьи слова цитирует пресс-служба, отметил, что несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, долг был полностью погашен, а все остальные обязательства перед банком также продолжают исполняться.

В свою очередь Мамут сообщил, что €62 млн были возвращены в "Траст" благодаря продаже его швейцарской компании Kopter AG, занимающейся производством гражданских вертолетов.

Банк непрофильных активов начал работать в июле 2018 года на базе банка "Траст", объединив активы санируемых "ФК Открытие", Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого "Траста".