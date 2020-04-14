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ВВП Великобритании во втором квартале может снизиться на 35% из-за коронавируса

В основе прогноза, подготовленного британским Управлением по бюджетной ответственности, содержится сценарий, при котором жесткие ограничительные меры в стране продлятся три месяца

ЛОНДОН, 14 апреля. /ТАСС/. ВВП Великобритании может сократиться на 35% во втором квартале текущего года из-за карантина, введенного правительством Соединенного Королевства для сдерживания вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном во вторник британским Управлением по бюджетной ответственности (OBR).

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В основе анализа, подготовленного вневедомственным государственным учреждением, содержится сценарий, при котором жесткие ограничительные меры продлятся три месяца, а на смену им придут три месяца поэтапной отмены карантина. После резкого падения ВВП экономика страны должна также быстро восстановиться, прогнозируют эксперты OBR, однако уровень безработицы, который также резко повысится в условиях карантина, будет снижаться не столь активно.

"ВВП в реальном исчислении снизится на 35% во втором квартале, но быстро вернется к прежним значениям. Число безработных во втором квартале увеличится более чем на 2 млн человек до уровня в 10%, но затем снизится более медленными темпами, чем будет восстанавливается экономика", - говорится в прогнозе. Показатель чистого заимствования государственного сектора при таком развитии ситуации достигнет £ 273 млрд или 14% от ВВП, что приведет к "к самому большому дефициту [бюджета] с момента Второй мировой войны".

По данным, опубликованным британским Минздравом 13 апреля, более чем у 88 тыс. человек в королевстве было подтверждено заражение коронавирусом. Число летальных исходов достигло 11 329. Карантин в Великобритании был введен 23 марта и, по информации газеты The Times, будет продлен до 7 мая.

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Великобритания
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