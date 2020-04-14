Почти 90% аптек в России готовы к выдаче маркированных лекарств по льготным рецептам

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Около 87% российских аптек готовы к выдаче бесплатных промаркированных лекарств для льготников по госпрограммам, в том числе препаратов категории семи высокозатратных нозологий (7 ВЗН), сообщил во вторник оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"87% российских аптек, отпускающих бесплатные лекарства для льготников по государственным программам, подключились к системе маркировки и готовы принимать и выдавать маркированные препараты по всем правилам, с передачей данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

По данным ЦРПТ, уже в 34 регионах России 100% аптек подключились к системе маркировки, еще в 40 - от 72% до 97%. "Больше всего пунктов выдачи льготных лекарств работает в Москве (326), Нижегородской (200) и Свердловской областях (132)", - уточнили в пресс-службе оператора.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, предусмотрен поэтапный переход на маркировку с января по июль 2020 года.