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Вывозные рейсы из Рима и Амстердама в Москву 15 и 16 апреля отменены

Речь идет о рейсах SU2551 и SU2419

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Вывозные рейсы из Амстердама (Нидерланды) и Рима (Италия), которые были запланированы на 16 и 15 апреля соответственно, отменены. Об этом говорится в сообщениях, размещенных в Telegram-канале, который создала Минкомсвязь РФ для возвращения россиян на родину.

"Рейс № SU2551 Амстердам - Москва 16 апреля 2020 - отменен. Рейс № SU2419 Рим - Москва 15 апреля 2020 - отменен", - говорится в публикациях.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги", оператором которого является Минкомсвязь. Как сообщало министерство ранее, в ближайшее время планируется вернуть на родину около 5 тыс. граждан, в том числе в конце прошлой недели планировалось выполнить рейсы из Амстердама, Денпасара, Мадрида, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка и Рима в Москву.

По последним данным, 14 апреля планируется выполнить вывозные рейсы из Антальи, Бангкока и Нью-Йорка.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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