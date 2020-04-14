{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

МВФ прогнозирует падение ВВП России на 5,5% в 2020 году

При этом в 2021 году Международный валютный фонд ожидает ускорения экономического роста в РФ до 3,5%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП России на 5,5% в 2020 году под влиянием последствий распространения коронавирусной инфекции, в январе фонд ожидал рост экономики страны на уровне 1,9%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По прогнозам МВФ, в России произойдет серьезное замедление экономической активности.

Однако в 2021 году фонд ожидает ускорения экономического роста до 3,5%, вместо 2% в январском прогнозе.

Инфляция РФ в среднем за год, согласно прогнозу, составит 3,1% в 2020 году и 3% в 2021 году. В 2019 году данный показатель составил 4,5%.

Безработица в 2020 году составит 4,9%, в 2021 г. - 4,8%. По итогам 2019 года уровень безработицы составил 4,6%. Платежный баланс страны вырастет в 2020 году на 0,7%, и в 2021 году - на 0,6%.

В МВФ отметили, что существенный пересмотр прогноза экономического роста в странах, где по состоянию на конец марта не было выявленных вспышек коронавирусной инфекции, и, следовательно, широких мер по сдерживанию ее распространения, отражает серьезные ожидаемые сбои в экономической деятельности страны в дальнейшем.

Из-за распространения пандемии, все развивающиеся страны сталкиваются с кризисом в области здравоохранения, серьезным шоком внешнего спроса, резким ужесточением мировых финансовых условий и резким падением цен на сырьевые товары, что окажет серьезное влияние на экономическую активность сырьевых экспортеров, добавили в фонде.

Кроме того, по мнению фонда, цены на нефть будут оставаться ниже $45 за баррель до 2023 года, что примерно на 25% ниже средней цены в 2019 году.

"Это окажет серьезное влияние на экспортеров нефти с диверсифицированными доходами и экспортом, особенно на производителей с высокими издержками, и усугубят шок от распространения эпидемии, ужесточения мировых финансовых условий и более слабого внешнего спроса", - пояснили в МВФ добавив, что снижение цен на нефть пойдет на пользу странам-импортерам нефти.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Суд во Франции приостановил работу сортировочных центров Amazon на территории страны
За каждый день задержки исполнения решения суда компания должна будет выплатить €1 млн штрафа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС