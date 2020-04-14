МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП России на 5,5% в 2020 году под влиянием последствий распространения коронавирусной инфекции, в январе фонд ожидал рост экономики страны на уровне 1,9%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

По прогнозам МВФ, в России произойдет серьезное замедление экономической активности.

Однако в 2021 году фонд ожидает ускорения экономического роста до 3,5%, вместо 2% в январском прогнозе.

Инфляция РФ в среднем за год, согласно прогнозу, составит 3,1% в 2020 году и 3% в 2021 году. В 2019 году данный показатель составил 4,5%.

Безработица в 2020 году составит 4,9%, в 2021 г. - 4,8%. По итогам 2019 года уровень безработицы составил 4,6%. Платежный баланс страны вырастет в 2020 году на 0,7%, и в 2021 году - на 0,6%.

В МВФ отметили, что существенный пересмотр прогноза экономического роста в странах, где по состоянию на конец марта не было выявленных вспышек коронавирусной инфекции, и, следовательно, широких мер по сдерживанию ее распространения, отражает серьезные ожидаемые сбои в экономической деятельности страны в дальнейшем.

Из-за распространения пандемии, все развивающиеся страны сталкиваются с кризисом в области здравоохранения, серьезным шоком внешнего спроса, резким ужесточением мировых финансовых условий и резким падением цен на сырьевые товары, что окажет серьезное влияние на экономическую активность сырьевых экспортеров, добавили в фонде.

Кроме того, по мнению фонда, цены на нефть будут оставаться ниже $45 за баррель до 2023 года, что примерно на 25% ниже средней цены в 2019 году.

"Это окажет серьезное влияние на экспортеров нефти с диверсифицированными доходами и экспортом, особенно на производителей с высокими издержками, и усугубят шок от распространения эпидемии, ужесточения мировых финансовых условий и более слабого внешнего спроса", - пояснили в МВФ добавив, что снижение цен на нефть пойдет на пользу странам-импортерам нефти.