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Пандемия коронавируса нового типа

В Сбербанке сообщили, что потребители с 6 по 12 апреля стали чаще ходить в магазины

В свою очередь их расходы на товары и услуги выросли на 2,7%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Население увеличило за неделю с 6 по 12 апреля расходы на товары и услуги на 2,7%, выросло также и число офлайн транзакций на фоне снижения индекса самоизоляции. Такие данные приводит Сбербанк по анализу и обработке больших данных "СберДанные".

"С 6 по 12 апреля расходы населения на товары и услуги увеличились на 2,7% по сравнению с предшествующей неделей. Однако относительно прошлого года сохраняется падение почти на 20%. Еженедельное изменение свидетельствует о том, что потребители не так жестко соблюдали режим самоизоляции. Также зафиксирован рост числа офлайн транзакций", - указывают эксперты Сбербанка.

Кроме того, "СберДанные" отмечает нормализацию спроса на наличные средства после аномально низких уровней неделей ранее, а также объема трат на лекарства и медицинские товары.

Потери потребительского спроса в апреле, по оценкам Сбербанка, составят чуть менее 1 трлн рублей. "Таким образом, один нерабочий месяц "съедает" 0,9% годового ВВП России только по каналу конечного спроса домохозяйств", - отмечают эксперты.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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